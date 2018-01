¿Reyes Magos? sigue estas recomendaciones

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La(Cofepris), dio a conocer algunas recomendaciones para proteger la salud de los niños:*Se recomiendao aquellos que se comercializan en el mercado informal.*No adquirir juguetes, que no contengan medidas de precaución o que no garanticen la calidad del producto adquirido.*Los juguetes irregulares, al utilizar en su fabricación materiales que no garantizan la calidad sanitaria.*Las pinturas utilizadas en juguetes irregularesal contener sustancias como plomo.*Es importante, ya que el uso inadecuado puede exponer a los niños a asfixia por ingestión de piezas pequeñas u obstrucción en fosas nasales y oídos.Si se detectan daños a la salud a causa de los juguetes, es importante acudir al médico y reportar de inmediato a la Cofepris en el número gratuito, o al correo electrónico: