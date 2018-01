Advierten sobre juguetes ¡Que espían a los niños!

Publicidad

Mi Amiga Cayla,fue diseñada para llevar alegría a los hogares. Pero hay algo más que Cayla también podría llevar: hackers y ladrones de identidades.A principios de este año, la Agencia Federal de Redes de Alemania, la oficina reguladora del país, calificó a Cayla comoy les recomendó a los padres que la destruyeran. A los minoristas del país les dijeron queAdemás, el Consejo del Consumidor de Noruega dijo que Cayla era un “juguete fallido”.La muñeca no es la única. Se encuentran relojes inteligentes para los niños, un androide de las películas recientes de La guerra de las galaxias y un pequeño Furby peludo. Estos dispositivos pueden conectarse a internet para interactuar.Sin embargo, en cuanto algo aparece en línea,Una vez que los atacantes han entrado al sistema de los juguetes pueden utilizar sus cámaras y micrófonos para ver y escuchar. Como resultado, los juguetes pueden encenderse para espiar a los pequeños o rastrear su ubicación.



“Los padres deben estar conscientes de lo que están comprando y llevando a casa para sus hijos”, dijo Javvad Malik, un investigador de la empresa de ciberseguridad AlienVault.

El problema no es nuevo pero está creciendo conforme los fabricantes introducen un rango más amplio delo que forma parte de una tendencia generalizada de electrónicos “inteligentes”. Cerca de 8400 millones de “objetos conectados” estarán en uso en todo el mundo este año, según cálculos de la firma de investigación Gartner,Sarah Jamie Lewis, una investigadora independiente de ciberseguridad que analizó juguetes antes de la temporada navideña, dijo quey de que la información de los niños quedara protegida. Dijo que los juguetes funcionan comodebido a que los fabricantes no incluyeron un proceso que solo le permita al aparato conectarse a internet a través de ciertos dispositivos de confianza.Veamos el Furby Connect de Hasbro, por ejemplo, un dispositivo peludo con forma de huevo que viene en color azul, rosa o púrpura. Los investigadores de Which?, una organización de beneficencia británica, y el grupo alemán para el consumidor Stiftung Warentesty la utilice para encender el micrófono y hablarle a los niños.Para los padres que durante estas fiestas quieren cumplir con las listas de regalos, el primer paso es conocer los riesgos relacionados con los dispositivos conectados a internet. A principios de este año,Si un juguete se conecta inalámbricamente a través de Bluetooth, debe requerir una contraseña para asegurarse de que la conexión es segura.El FBI también recomendó que los juguetes conectados puedan actualizarse mediante los fabricantes para que estén al día.y con cuánta seguridad la empresa almacena los datos de sus clientes.