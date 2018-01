CAMBIOS EN EL STJE

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Si en las últimas horas no salta algún rebelde, hoy después del medio día la magistrada Claudia Barrera Rangel será electa presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.La magistrada llega para relevar en el cargo a Miguel Valadez Reyes, quien concluye su segundo periodo al frente del STJE.Se prevé que Barrera Rangel sea electa por unanimidad y por lo menos por ahora queda atrás el señalamiento de que es la candidata impuesta por el gobernador Miguel Márquez Márquez y llega con el aval de los 21 magistrados.Para lograr la unanimidad en la elección de Claudia Barrera Rangel como presidenta entrante del Supremo Tribunal de Justicia jugó un papel importante el magistrado Daniel Federico Chowell Arenas quien convenció a la mayoría de sus compañeros para que votaran por ella.Por eso en la sesión de hoy que será a la una de la tarde, será ya solamente un trámite, todo está pactado para que a partir de hoy Claudia Barrera asuma la presidencia del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.Los propietarios de los Centros de Verificación en León, acudieron ayer a las 8 de la mañana a las oficinas de la Secretaría de Finanzas en el centro comercial Altacia y se encontraron con la novedad que no les podían vender hologramas para la verificación. Se les dijo que el personal del Instituto de Ecología estaba de vacaciones y no habían dejado instrucciones para entregar las calcomanías.Los verificadores muy molestos amenazaron con hacer una manifestación pública para ventanear al Instituto de Ecología, a cargo de Juan Ángel Mejía Gómez, pues argumentan que ahí todo es un desorden y no les dan la atención que requieren.Incluso adelantaron que ya solicitaron un incremento a las tarifas por verificar, que actualmente es de 235 pesos, el argumento es que los equipos que utilizan cada vez les implican mayores costos, pero hasta la fecha no han tenido respuesta alguna por parte del IEEG.El problema no sólo fue en León, sino también en otros municipios como Irapuato, donde los propietarios de vehículos tuvieron que esperar por lo menos 3 horas para que llegaran los hologramas y todos culpan directamente al Instituto de Ecología. En Finanzas si había holograma pero no podían disponer de ellos si no lo ordenaba el personal de Ecología.Los propietarios de centros de verificación están preocupados pues señalan que en el año que finalizó, bajó notablemente la verificación, y con ello la captación de sus recursos. A ello hay que agregarle que viene un año electoral y no quieren molestar a los automovilistas para forzarlos a verificar.Este año se prevé un aumento para empleados de la Secretaría de Seguridad Pública de León, pero que ni se emocionen todos los burócratas que trabajan en esta dependencia municipal a cargo de Luis Enrique Ramírez Saldaña, pues de autorizarse, éste aplicaría únicamente para los elementos operativos de la dirección de Tránsito.Este aumento aún está en la cancha del director de Desarrollo Institucional, Enrique Sosa, área que se encuentra haciendo el análisis, la solicitud de la Secretaría de Seguridad es que los sueldos de los tránsitos puedan homologarse a los que tienen actualmente los elementos de la Policía Municipal.De aprobarse sería un importante incentivo para los tránsitos, pues actualmente el sueldo base es de poco más de 8 mil pesos, mientras que el de los policías, el mínimo es 13 mil 500 pesos luego del reajuste de sueldos que también se hizo en esta Administración.El alcalde Héctor López Santillana al igual que empresarios, han insistido mucho en la necesidad de mejorar los incentivos y sueldos a los elementos operativos de la Secretaría de Seguridad, pues le apuestan a que estos incentivos permitirán que los encargados de la seguridad en la ciudad se sientan más motivados y se alejen de la corrupción.Por cierto según adelantó hace algunos días el secretario de Seguridad, Luis Enrique Ramírez Saldaña, que es muy probable que en la primera quincena de enero se comiencen a entregar los nuevos chalecos antibalas a los policías.La empresa Protective Materials Technology S.A. de C.V., ganadora de la licitación, entregó el pasado 26 de diciembre los 250 chalecos a la SSPL, sin embargo aún se encuentran en pruebas de balística para confirmar que cuentan con todos los requerimientos establecidos en la convocatoria.La compra de estos equipos de protección para los policías se dio tras un proceso bastante atropellado, por un lado ante la decisión del Comité de Adquisiciones que preside el síndico panista Carlos Medida Plascencia de suspender la compra en al menos dos ocasiones debido a presuntas irregularidades en el proceso y por el otro la urgencia de confirmar la compra pues se trataba de un recurso federal.Un muestra de los chalecos ya entregados fue enviada a Estados Unidos para que se les realicen las pruebas de balística y se espera que antes del 10 de enero se tengan los resultados y poder entregar los chalecos a los policías.Ayer por la mañana el diputado federal Ricardo Sheffield Padilla se reunió con el regidor y dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México, Sergio Contreras.El encuentro no tendría nada de raro si no fuera porque ambos aspiran a ser candidatos a la Alcaldía de León, Sheffield Padilla con el PAN y Contreras con el Verde.Pero ellos aseguran que se trató de una reunión de amigos que se venía posponiendo desde hace varios meses, que hablaron de la situación de León, no se habló de las aspiraciones políticas de ambos, pero eso si, no descartan la posibilidad de ser rivales en la boleta electoral.