Carambola deja como saldo dos lesionados

Unaentre tres vehículos en San Francisco del Rincón dejó como saldo dosleves y a quienes no fue necesario trasladar para su valoración médica.El percance ocurrió sobre la carretera El Maguey-Jesús del Monte, el lunes por laalrededor de las 7:00.Sobre los hechos se dijo que los tripulantes de la camioneta de la marca Nissan, tipo pick up, color azul, se dirigían su domicilio cuando sufrieron el accidente.Al parecer lainvolucrada circulaba sobre la carretera en mención en dirección a Jesús del Monte cuando del carril opuesto, en dirección al Maguey, otro vehículo intentó rebasar y le pegó a un costado de la unidad.Detrás de la camioneta circulaban otros dos vehículos quienes se impactaron contra la camioneta Nissan al no lograr frenar.Luego del percance dosquedaron lesionadas por lo que reportaron a las autoridades a través del Sistema de Emergencias 911.Personal de Cruz Roja y elementos de Protección Civil se encargaron de brindarle atención a Juan, de 26 años y Marcela, de 24 años de edad, de los cuales no ameritó el traslado al no presentar lesiones graves.Al lugar también acudió personal de Tránsito Municipal para recabar la información necesaria sobre los motivos aparentes del accidente.