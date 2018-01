Conduce en estado de ebriedad, pierde el control y se impacta

Publicidad

El conductor de unaen aparente estado deperdió el control y se impactó contra uny además dañó malla perimetral de un predio en San Francisco del Rincón.El hecho ocurrió sobre la carretera El Maguey-Jesús del Monte, a la altura de la comunidad Pedregal de los Alacranes, sobre el camino de terracería.Fue alrededor de las 12:30 de la noche de ayer, que agentes de Tránsito municipal tomaron conocimiento de un accidente vial.Ahí resultó involucrada una camioneta de la marca Ford, tipo pick up, color rojo, cuyo propietario fue identificado como Salvador “N”, de 62 años, con domicilio en Jesús del Monte de este municipio.Se presume que una de las causas que pudieron ocasionar el accidente fue que el hombre conducía en estado de ebriedad.Al parecer el conductor iba circulando a bordo de su camioneta, cuando perdió el control de la unidad luego que pasó un tope reductor de velocidad.Por lo que se estrelló contra un árbol y dañando una malla perimetral.Personal de Protección Civil atendió en el lugar al conductor quien no resultó con lesiones, sólo se le “subió” la presión por lo que no fue necesario su traslado al Centro Médico.Tras el choque se registraron daños tanto en la unidad como en la propiedad donde se registró el accidente.Al sitio también arribó Juan, de 29 años de edad, con domicilio en la comunidad Maravillas quien dijo ser el propietario del predio donde se registró el