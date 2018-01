Lo asesinan a balazos en la Killian

Publicidad

A dos días de haber empezado el año, un joven fue asesinado de al menos dos disparos de arma de fuego en la colonia Killian.Presuntamente, la víctima viajaba con otro hombre, pero autoridades no confirmaron esta información.Los hechos ocurrieron minutos después de las 10 de la noche de ayer, frente al domicilio 116 de la calle Cuernavaca, casi esquina con Héroes de la Independencia.El joven de aproximadamente 25 años conducía un auto Volkswagen Jetta, color gris.La víctima vestía pantalón de mezclilla y playera azul con rayas blancas.Al llegar a dicho domicilio, el joven fue alcanzado por dos ocupantes de una motocicleta cargo.El conductor de la motocicleta se acercó a la ventanilla del piloto del Jetta.Posteriormente, el copiloto disparó contra el joven en al menos dos ocasiones y escaparon del lugar en dirección al bulevar Hilario Medina.Malherida, la víctima siguió conduciendo, pero metros adelante se impactó contra la parte trasera de una camioneta que se encontraba estacionada.Aparentemente en ese momento el acompañante del joven escapó del lugar; se desconoce si éste resultó herido.Personas que presenciaron el hecho, pidieron ayuda al Sistema Único de Emergencias 911.Minutos más tarde, elementos de la Policía Municipal acudieron e implementaron un operativo de búsqueda de los agresores, pero no dieron con ellos.Paramédicos de la Cruz Roja llegaron para brindar los primeros auxilios, pero el conductor ya no presentaba signos vitales.El lugar fue acordonado por los preventivos para evitar la entrada de curiosos.Minutos más tarde agentes de la unidad de homicidios del Ministerio Público llegaron a la escena del crimen.