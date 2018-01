Jugadores de Celaya motivados para dar 'lo mejor' en el torneo

Publicidad

A dos días arrancar el torneo para Celaya, los jugadores están motivados para dar lo mejor y concretar lo que se ha hecho en torneos anteriores, con el campeonato., es uno de los jugadores astados que quieren ir por más y así superar lo hecho en el Apertura.“Todos queremos aportar lo máximo y en lo particular espero ser más valioso para el equipo”, comentó el mediocampista.Celaya enfrentará el sábado a los subcampeones de la división, los Bravos de Juárez, los astados confían en su buena pretemporada y la estadística de en la Apertura no conocer la derrota en casa.Rodolfo Salinas, tiene experiencia en la primera división y tras seis meses en el ascenso, comentó que buscará seguir aprendiendo.“Estoy trabajando también para elevar mi nivel, ayudar con correr y meter, de contribuir a dirigir al equipo dentro de la cancha que es lo que me pide el técnico y contagiar a mis compañeros de que se puede ascender y volver a jugar en primera división, son mis propósitos que se reflejarán en lo colectivo que es lo principal, porque lo individual queda en segundo plano”, aseguró.estuvo presente en 15 encuentros durante el Apertura y realizóAnotador de dos goles el torneo anterior y presente en 15 encuentros ligueros y dos coperos, el número 8 de los Toros deja en claro que viene un torneo de mucha exigencia, pero hay la capacidad para responder a ello porque se ha hecho un gran trabajo de pretemporada.Sobre la llegada de refuerzos y el tener varios jugadores de gran calidad en cada posición indicó que eso beneficia en mucho a los equipos que aspiran a ser campeones, porque hay material humano para enfrentar las circunstancias que se presenten durante el torneo, además de crear una sana competencia y propicia elevar el nivel de cada futbolista.“Estamos tranquilos, estamos conformes, contentos por hacer una buena pretemporada, hemos tenido la posibilidad que el 90 por ciento de los jugadores han estado desde el inicio de la pretemporada, hemos hecho el trabajo que hemos organizado, contento e ilusionado por arrancar el torneo”, comentó Ricardo Valiño.“Juárez un equipo que viene de llegar de tres finales, es un equipo que mantuvo la base por un año y medio, conocen la división, se reforzaron bien, en un rival directo y fuerte”, expresó Ricardo Valiño.