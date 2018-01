Así trataron de extorsionar a más de 400 guanajuatenses

Publicidad



“Me dijo el que habló, que me saliera de mi trabajo, y me esperaba en el Aurrerá más cercano, pero que me llevara un cargador y dónde anotar, que era sicario y que si no obedecía, me iba a mochar la cabeza”, contó.

Sonen el Estado, uno de ellos es que. Así le pasó a Soledad (nombre ficticio por su seguridad), a quien le marcaron de un número con 662.Cuando la celayense contestó, le dijeron quey que si no quería salir lastimada, tenía que seguir las instrucciones.En la llamada, le dijeron a Soledad que tenían detectado ese número para evitar que reportara a las autoridades sobre la casa de seguridad, por lo que ella, al escuchar eso,Hicieron que la mujer no colgara y, cuando llegó al Aurrerá,: la licenciada, que le daría más instrucciones tras revisar su teléfono. Eso le dijeron.Ayer, am reportó que algunas de las extorsiones registradas en el Estado y en San Luis Potosí y Chiapas, salían del Penal de Máxima Seguridad de Ocampo.Al escuchar esto,, que le sugirió ya no contestar ninguna llamada de números desconocidos.Así como ella,(también nombre ficticio). A ella le dijeron quey con la misma forma de operar. Le indicaron que si no obedecía, le cortarían la cabeza. Pero, aunque le volvieron a marcar en varias ocasiones.. Solo a través de redes sociales de, las personas compartieron los datos de los teléfonos de los que les marcaban, algunos ofreciendo tarjetas de crédito, otros, sorteos, y otros más, con datos personales.