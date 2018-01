Pega atraso de Toyota a hoteleros

Publicidad

El retraso de la apertura de la planta de Toyota en Apaseo el Grande, ha afectado la ocupación en los hoteles.El presidente de la Asociación de Hoteles de Celaya, Miguel Cano Montes, reconoció que en próximos años, cuando se instale la empresa, se espera ya un crecimiento en ocupación.Celaya tiene tres mil 200 habitaciones de hoteles, y la ocupación promedio en 2017 fue del 35 %, cuando en 2016 cerraron con un 50 %.“La apertura de esas empresas nos traen varias empresas satélites que traen usuarios. Si no hay industrias, no hay hoteles en Celaya.“Son cuestiones macroeconómicas que no hemos podido manejar, son temas internacionales”, comentó el empresario al ser cuestionado sobre el retraso de Toyota.En 2017, la empresa anunció el retraso hasta la primera mitad de 2020, cuando originalmente lo haría en 2019.Miguel Cano atribuyó la caída en la ocupación a la menor demanda en el municipio.“No es que hayan decrecido los números de habitaciones en Celaya, puesto que han crecido, sin embargo la demanda ha caído, porque aunque existe apertura de empresas, no es la misma que existía en 2012 con la apertura de Honda.“Esperamos que esta curva de desaceleramiento que presentan los hoteles se mejore para 2019, sin embargo esperamos en 2018 un decremento en ocupación”, dijo.Agregó que se requieren nuevas estrategias de promoción turística, y atractivos que atraigan visitantes en fines de semana.