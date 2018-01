Piden en SLP no contestar llamadas de Celaya

Publicidad

Las llamadas de extorsión de un número con lada 461 se han dado a varias partes del país, por lo que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado San Luis Potosí exhortó a la población a no contestar las llamadas provenientes de Celaya.En un comunicado publicado la tarde de ayer a través de sus redes sociales la dependencia de seguridad exhortó a los potosinos a no contestar llamadas con clave lada 461.“Derivado de los reportes a la Línea 089 de Denuncia Anónima, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), a través de su Policía Cibernética, exhorta a la población a no contestar llamadas de números sospechosos”, señala el comunicado especificando un número en particular.“La corporación estatal (de San Luis Potosí) alerta a la población en general, sobre las llamadas de extorsión que recientemente están recibiendo ciudadanos del número con clave lada (461) 1623876, correspondiente a la ciudad de Celaya, Guanajuato”, señala.El comunicado detalla que la persona que llama dice “representar a diferentes instituciones bancarias, ofertando tarjetas de crédito para obtener información personal”.Y también en Chiapas…Desde el martes, la Fiscalía General del Estado de Chiapas emitió una recomendación en sus redes sociales de no contestar llamadas de ese mismo número.“Cuidado posible extorsión. Fiscalía Antisecuestro de la Fiscalía General del Estado (FGE) exhorta a la población en general a evitar contestar llamadas de números y ladas desconocidas”, señalan en una imagen.Usuarios dan detallesLa página de Facebook denominada ‘Fenómenos Naturales Noticias’ exhortó a sus seguidores a no contestar de dicho número, por lo que decenas de usuarios respondieron a la publicación comprobando mediante capturas de pantallas de su teléfono celular que habían recibido la llamada.“Al contestar la llamada, el mensaje era el siguiente: “te gustaría tener la mejor tarjeta de crédito en México. Marca ocho en tu teclado para saber más, marca ocho durante esta llamada. Ya es hora que le abras la puerta a la abundancia, marca ocho ahora”, señala una publicación compartida por la página.