Tienen niños juguetes favoritos para Reyes

Los juguetes "Hatchimals surprises", "Patines soy Luna", "Paw patrol", FurReal", "Lego", "Mashal y el oso", toda la línea Lego, incluso drones son de los productos más solicitados por los niños.En la tienda departamental Liverpool, algunos de estos productos ya no había, siendo clara la evidencia que es de lo más solicitados por los niños que pronto le escribirán a los Reyes Magos, al igual que todo tipo de juguetes de las películas que recientemente se han estrenado, tales como Spider Man, Star Wars, La Lija de la Justicia, Wonder Woman, Iron Man, "Batman Lego", entre otras cosas más.También las muñecas eran de los juguetes más solicitados, ya sea las que parecen reales con movimientos o las que vienen incluidas con algún complemento.En el centro la situación no es tan distante, los objetos de las películas que se estrenaron este año son de los objetos preferidos, en la tienda "Del Sol" los carros de control, juegos interactivos como pinturas, ciudades, construcción eran de los más solicitados.La Plaza Quinto Sol de la ciudad, misma que estaba repleta de gente se apresuraba para hacer sus compras, aquí los drones, carros de control juguetes electrónicos como cajas registradoras, circos, videojuegos clásicos eran de lo más solicitados."Pues se llevan de todo, los drones fueron los primeros en acabarse, también los balones, carros de pedales, lo eléctrico es lo que más les gusta" externo un trabajador.Los juguetes electrónicos e interactivos en general es de lo más solicitado, padres de familia le preguntan a los niños que es lo que quieren, para después llevar su mensaje a los reyes, sin olvidar los dulces o ropa para complementar la carga de regalos.