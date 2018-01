Publicidad

Sí... a veces nosotros también estamos así después de ver casi media temporada y no poder parar. Imagen: Cortesía.

De acuerdo a una publicación de The Huffington México,de streaming Netflix.El post da a conocer algunas estadísticas que, de acuerdo al número de reproducciones de algunas películas y series, arrojan cuáles son las series más vistas en un día o las más maratoneadas. Además muestra los resultados de encuestas realizadas a más deLa serie 'súper maratoneada' fue...y es que al parecer los mexicanos no quieren perderle el rastro a losy por supuesto a las peleas de Isabel y Chava Iglesias.

Y si te sientes culpable de haber engañado a tu pareja y continuar viendo tú solo esa serie que te mantuvo enganchado, pues no te preocupes no estás solo.Según los resultados de 60 mil usuarios, las series con las que más 'engañamos' fueron:

Cuando mi novio me dice que terminó de ver la serie sin mí. Foto: Cortesía

Mientras que las series que más vimos en familia fueron:Aunque bien, si creías que tenías gustos culposos que no podías dejar de ver, te vas a sorprender con lo que notaron los analistas de Netflix; ya que un usuario vaya que quedó fascinado con la actuación de Sullivan y Wazowski, pues vio 'Monsters Inc.' un total de ¡364 veces!.Y eso no fue todo, otro internauta vio 'Los Piratas del Caribe, La Maldición del Perla Negra' todos los días, durante un año.

Sin duda Jack Sparrow le regalaría una botella de ron a su súper fanático. Imagen: Cortesía.