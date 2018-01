Someten a pruebas de ADN a hijo de Julián Gil y Marjorie de Sousa

Publicidad



“Agradezco su atención pero sólo les puedo decir que me encuentro muy feliz de que por fin haya llegado este día y se realizará el examen, un paso más que ganamos”, dijo Gil.



“Espero que en verdad este día sea el comienzo del fin de algo que ha sido tan penoso y desgastante para mi hijo y para mí. Gracias a todos por estar aquí con nosotros y a todos aquellos que nos han demostrado su cariño”, dijo.

Tras casi un año en los juzgados, este juevespara determinar si el actor argentino es el padre biológico del pequeño.Los actores llegaron poco antes de las 10:00 de la mañana al Instituto de Ciencias Forenses de la Ciudad de México junto al pequeño y aunque no hablaron a detalle sobre el proceso, ambos dijeron que era un día importante para el proceso de manutención que enfrentan desde abril pasado.y que nunca demandó a su pequeño como lo han señalado los abogados de su ex pareja.Por su parte Marjorie también señaló estar en la mejor disposición para que las cosas se aclaren y que durante la prueba su hijo no tuvo ninguna molestia., aunque hasta el momento no se ha reveló el día en que será.