Publicidad "Hablé con Oswaldo, se le ofrecieron seis meses de contrato, así podría tener compromiso con nosotros hasta diciembre y yo contaría con él. Pero no hubo acuerdo, eso fue todo y en la parte contractual no me meto, yo sólo les digo a Jorge Vergara y José Luis Higuera los jugadores que quiero", afirmó el timonel.

Siempre estaré agradecido con @os_alanis por su entrega en la cancha. Hoy él tiene un sueño fuera de Chivas y yo respeto y apoyo sus decisiones.

Acá mis palabras en conferencia para que no las manipulen, me caracterizo por priorizar siempre al jugador.https://t.co/sUjtACCbzA… — Matías Jesús Almeyda (@peladoalmeyda) January 4, 2018

El final de la telenovela entrelo dio el técnico, quien quedó como villano de la historia al anunciar que el jugador entrenará con el primer equipo, peroAlmeyda habló del caso en su primera cita con los medios de comunicación de este 2018. Ahí fue claro al afirmar que, sólo para que se mantenga en forma y pueda emigrar del club al final del torneo, pues no firmó una extensión de contrato.Y agregó:Se le insistió si no es un error dejar de lado a un futbolista que aún tiene compromiso con el club, debido al doble reto que tiene Chivas en la Liga MX y en la Concachampions., afirmó.El timonel comentó que con el aprecio que le tiene a Oswaldo no le pesa entrenarlo, pero está seguro que en otro equipo el timonel lo habría apartado del club porque en Chivas lo respetan como persona y desean lo mejor.