Cruz Azul y Chivas, sin excusa

Guadalajara y Cruz Azul tienen la obligación de buscar el título. No importa cómo estén, qué torneo hayan realizado anteriormente, si tienen o no contrataciones.Si se hacen llamar grandes, la mira es estar en lo más alto, y por eso la presión se mantiene o crece cada torneo, y más si en el pasado fracasaron.Las Chivas deben salir de su mediocridad, construida por la directiva y los jugadores. Otro torneo sin clasificar sería imperdonable.Vivir del título del Clausura 2017, ya no es permitido. Cruz Azul tiene una misión similar. Los 20 años sin ganar la Liga son una pesada losa.Ahora con un nuevo conductor en la banca la ilusión, como cada seis meses, renace, pero el miedo al fracaso también regresa.León casi no se reforzó, pero deberá buscar de nueva cuenta entrar a las finales y seguir alargando la leyenda de Mauro Boselli como goleador.Morelia, la revelación del torneo pasado, no debe dormirse en sus laureles.Un mal torneo le haría recordar que no está tan lejos de los problemas del descenso y Necaxa deberá apostar a dar un paso hacia adelante, dejar de ser un equipo intrascendente y convertirse en protagonista.