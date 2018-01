Thomas, favorito

El calendario 2018 del PGA Tour comienza con el Sentry Tournament of Champions, en Hawaii, donde siete golfistas del top 10 y los campeones dentro del circuito de 2017 esperan arrancar el año con un nuevo trofeo en manos Justin Thomas, nombrado el mejor jugador de 2017 y número 3 global, tiene como obligación repetir el título y demostrar el mismo dominio que la campaña pasada.

El estadounidense levantó cinco trofeos, incluido el PGA Championship, su primer Major en elHace un año, Thomas obtuvo elde este torneo con un score deAhora, con un total de siete títulos en su etapa como profesional, está hambriento de más victorias.Justin, de, también buscará escalar más posiciones en el ranking.Dustin Johnson y Jordan Spieth, uno y dos del mundo, respectivamente, son los únicos que lo superan en puntos.Johnson se mantiene como el mejor golfista del mundo en estos momentos, mas no gana un torneo desde agosto.El oriundo de Carolina del Sur tuvo un gran arranque el año pasado, con tres victorias consecutivas en marzo, pero sufrió un bajón en su juego después de la lesión en la espalda que lo marginó del Masters de Augusta, donde llegaba como máximo favorito.Dustin Johnson jugó 20 torneos, con cuatro triunfos, ocho top 10 y únicamente no pasó el corte en tres de ellos.Jordan Spieth, campeón de The Open, arranca el Año Nuevo con un objetivo en mente: el Grand Slam.Al texano le falta en sus vitrinas el PGA Championship para tener los cuatro Majors.Todavía faltan ocho meses para que el número dos dentro delpelee por ello, mas necesita un mayor número de victorias que las tres que tuvo en 2017.