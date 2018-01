Comerciantes denuncian a supuesto extorsionador

Un grupo de comerciantes establecidos en la zona turística de El Pípila denunciaron a una persona que presuntamente se dedica a extorsionar a comerciantes con la condición de dejarlos trabajar en dicho lugar.

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Un supuesto comerciante que se ubica cerca del monumento al Pípila, fue denunciado por vecinos aledaños al lugar como el principal operador de manejar a un grupo de comerciantes para dejarlos trabajar a cambio de que supuestamente les otorguen una cuota.“Esta persona ha intimidado con amenazas a la mitad de los comerciantes, por eso nadie hace nada, ya han tenido problemas con muchos pero continúa abarcando dos metros con su puesto, e incluso quita a turistas que se sientan en las escaleras echándoles agua para que no le estorben a su negocio”, recalcó Miguel N’, vecino del lugar.El presunto extorsionar supuestamente lleva operando sin permiso más de dos años en el lugar, sin embargo supuestamente aunque Fiscalización tiene conocimiento de la existencia de ésta persona nada se ha hecho por retiralo, denunció uno de los afectados.“Han venido inspectores de Fiscalización a retirarlo, pero más tardan en quitarlo que en lo que él se vuelve a poner y el problema aquí es que ha intimidado a comerciantes para no dejarlos trabajar pues muchos han sufrido amenazas”, recalcó Miguel N’.De está manera también señalaron que el supuesto comerciante tiene trabajando a su cargo al menos a otras tres personas, quienes se encargan de cobrar piso a otros vendedores y ante las supuestas presiones y amenazas estos acceden a darle un porcentaje de sus ventas.Por está situación, algunos de los afectados advirtieron que si las autoridades no solucionan pronto este conflicto, el cual supuestamente lleva al menos 2 años, se verán en la necesidad de que en las próximas vacaciones de Semana Santa obstruirán la vialidad del Pípila para que sean retiradas las personas que no cuentan con permiso para poder vender ya que dijeron esta situación esta afectando tanto su integridad física como las ventas de sus negocios.