Negro Casas se perderá “Fantasticamanía 2018” por lesión

El luchador Negro Casas se perderá la gira “Fantasticamanía 2018” en Japón y funciones en México, debido a una lesión en las costillas del lado izquierdo que lo dejará fuera de actividad.



Sin determinar de forma específica el tiempo que estará fuera, el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) confirmó la ausencia en Japón del “4:40”, quien se lesionó el pasado lunes durante la lucha de cabelleras en la que venció al estadounidense Sam Adonis.



“Es mucho tiempo lo que los doctores me dan de recuperación, pero le voy a echar ganas, no me voy a deprimir, voy a regresar antes como cuando me fracturé la clavícula o cuando tuve pubitis”, dijo el emblemático gladiador.