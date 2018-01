Alertan sobre organización “patito” que ofrece placas para autos chocolates

Publicidad

Rodrigo Tovar Esquivel, coordinador estatal de la Unión Campesina Democrática (UCD) en Hidalgo, alertó sobre la presencia de una oficina que calificó como “patito” y quien utiliza las siglas de dicha organización ofreciendo placas nuevas de 2018.En entrevista, explicó que hay una oficina ubicada sobre la carretera México-Laredo a la altura del municipio de Tasquillo, la cual ofrece placas 2018 para autos americanos a nombre de la organización lo que acusó que es completamente falso.Aclaró: "Es importante resaltar que nuestra organización no ofrece placas 2018, debido a que la UCD lo que lleva a cabo son las legalizaciones más no la venta de placas", deslindándose de dicha oficina.Además pidió a la población no dar ningún pago por alguna placa debido a que desde el 2014 están varadas a nivel nacional.