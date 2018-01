Alfredo perdió la vista, pero no la esperanza

Con un sombrero de pescador, un pantalón de vestir y unos tenis rotos, don Alfredo dice tener las fuerzas, no sólo para subir más escalones, sino para llevar más dinero a su casa y algún día acudir con un doctor que le pueda decir por qué perdió la vista.



Con un palo viejo de escoba, Alfredo Salas San Agustín tanteaba la distancia y la altura de cada escalón del puente peatonal de la estación del Tuzobús Tecnológico de Monterrey antes de dar un paso.







Llevaba colgando en su hombro una bolsa costal blanco, en la que había dos tortas de jamón envueltas en servilletas y agua en una botella de refresco. Se las puso su hija para que almorzara.



Se detuvo cuatro escalones antes de llegar al puente. Se pegó al pasamanos y ahí se quedó un largo rato, con los ojos bien abiertos, aunque nublados, y estiró la mano esperando que cayeran las monedas que llevaría para ayudar para comprar comida y ayudar a pagar la renta de la vivienda en la que vive en la colonia del Huixmí, junto a su hija y su nieta.



“Me duele mucho la cabeza, dicen que porque me dio una enfermedad y por eso ya no veo… ya no pude trabajar”, comenta tímidamente don Alfredo, de 65 años de edad, oriundo de Huehuetla y quien llegó desde joven a Pachuca.