Fracasan alianzas y PES cierra sus puertas

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El dirigente en el estado del, está “desaparecido”, ya que no es posible encontrarlo luego que no concretó alianza alguna para la elección de diputados locales.Dicho partido mantiene cerradas sus oficinas ubicadas en(PT) registraron la coaliciónpara la elección local ante elEn reiteradas ocasiones se buscó al también diputado local; sin embargo, no fue posible localizarlo.Eltiene cuatro mil 848 militantes eny a nivel nacional 244 mil 360 simpatizantes.