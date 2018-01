No hay medicinas para enfermedades raras en el sector salud

Publicidad

son para tratar enfermedades raras, pues ameritan un manejo especializado y muy pocas veces son recetadas.Así lo informó, secretario de, quien aseguró esta merma de medicamentos no implica que se dejen de surtir medicamentos a pacientes con una enfermedad raras, ya que son adquiridos en farmacias externas.“El 10 por ciento de los medicamentos que no son surtidos en las farmacias son para tratar enfermedades muy raras, así están clasificadas a nivel federal; rara vez o nunca se ocupan y, sencillamente, si se tienen almacenados caducan y son caros”, expresó.Marco Antonio Escamilla, Secretario de Salud | Foto: Twitter De acuerdo con lahay más de 7 mil enfermedades raras en el mundo tales como el abetalipoproteinemia, acalasia idiopática, síndrome de Richards-Rundle, camptocormia idiopática, entre otras.En contra parte, el 90 por ciento del abastecimiento detiene que ver con medicinas con claves prioritarias, principalmente para tratar infecciones, gripes o dolores estomacales.“Sería prácticamente volvernos adivinos para identificar las enfermedades raras que más afectan; como sector salud tenemos claves prioritarias de medicamentos a nivel federal, y se está haciendo el esfuerzo de llegar al 90 por ciento de abasto”, indicó.El año pasado, el gobierno de Hidalgo anunció que lacumplió la meta de abastecer al 90 por ciento de medicamentos en los 16 hospitales y 485 centros de salud que hay en el estado.Con ello,, gobernador del estado, dijo que el secretario de salud podrá conservar su puesto en el gabinete, pues, a principios de su mandato (septiembre de 2016) condicionó su permanencia si no cumplían con la meta de abastecer al 90 por ciento los medicamentos.