Alza a tortillas no debe ser capricho, advierte Profeco

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) no va a permitir aumentos injustificados de la tortilla, especulación o incrementos para obtener utilidades “impúdicas” o poco razonables, por lo que se asegurará de que las alzas no obedezcan a caprichos del productor, dijo el titular del organismo, Rogelio Cerda.“No vamos a permitir en Profeco ningún aumento injustificado a la tortilla en ninguna parte del territorio nacional.El precio del alimento es liberado, y tiene distintos valores según la entidad de que se trate, pero los incrementos deben tener una explicación, no puede ser a capricho del productor”, expuso en conferencia de prensa desde Monterrey.Lo anterior se dio a raíz de que el presidente de la Unión Nacional de Industriales de Molinos y Tortillas, Lorenzo Mejía Morales, aseguró que si se incrementa el costo de los energéticos los precios de la tortilla pueden llegar a 19 pesos por kilo en algunos lugares.Aunque dijo que no es una declaración de aumento generalizado de precios ni una advertencia de que habrá un alza, simplemente si suben los energéticos se impactan los costos de producción.Mejía Morales explicó que en lugar de atacar a los tortilleros y molineros, el gobierno debe crear una mesa de trabajo que permita a la industria incorporar energías alternativas en su producción y de esta manera reducir los costos de producción.Agregó que “el gobierno no está consciente ni ha participado en los esquemas de ahorro que hemos promovido”.Aunque la autoridad de la Ciudad de México tenía un programa de apoyo, el terremoto del 19 de septiembre pasado afectó las acciones que iban a implementarse.El líder de los tortilleros —quien tiene un proceso legal vigente, luego de que se le multó en el sexenio pasado por unas declaraciones similares, sin que haya aún un fallo del Poder Judicial— teme que se dupliquen los precios de la energía eléctrica tras el anuncio de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de que desaparecerán los subsidios a quienes no sean usuarios de bajo consumo.El gremio considera el anuncio de los gasolineros de que van a incrementar los combustibles 6.9% y que en los últimos cuatro años subió el gas LP de 7 a 10.80 pesos el kiloEl procurador federal del Consumidor, Rogelio Cerda, aseguró que no se va a “permitir que haya utilidades impúdicas” y solamente se permitirá una utilidad razonable, a la que todos los productores y comerciantes tienen derecho.El funcionario aseguró que la media de los precios de la tortilla se ubica en 13.06 pesos por kilo, aunque dependiendo de la ubicación geográfica puede ser más alta.Por ejemplo, en la Ciudad de México es de 12.83 pesos; en Monterrey entre 14.88 y 15 pesos, y en Guadalajara el promedio es de 14 pesos.El procurador agregó que el mercado es libre de fijar los precios, siempre y cuando no haya utilidades excesivas.Si bien existen aumentos en los precios de los energéticos, ese no es el principal insumo, sino el maíz blanco, el cual tiene un precio 11% menor que el año pasado.Cerda dijo que antes de imponer una sanción a las tortillerías, se podría colocar un letrero en el que se advierta que el negocio realiza prácticas abusivas, pero de haber reincidencia se podría clausurar.El titular de la Profeco descalificó las afirmaciones del líder tortillero, y afirmó que serán celosos vigilantes de que no se muevan arbitrariamente los precios de productos de la canasta básica.