Mueve a ‘sus piezas’ Ricardo Ortiz

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Durante 2017, la Administración a cargo del alcalde, Ricardo Ortiz Gutiérrez, registró cambios de funcionarios de primer nivel en diferentes dependencias, siendo el más sobresaliente la salida del primer Secretario de Seguridad Ciudadana de Irapuato.José de Jesús Félix Servín quedó a cargo de la Secretaría recién creada el 4 de julio de 2016, quien al cumplir sus 14 meses en el cargo, renunció, argumentando razones personales.Por este motivo, se nombró a Samuel Ugalde García como nuevo Secretario de Seguridad Ciudadana, luego de ocupar el cargo como subsecretario, tomando protesta el 9 de mayo del 2017.En el momento, se dio a conocer que Félix Servín se incorporó de manera externa al seguimiento de trabajos de la dirección de Movilidad y Transporte.El 9 de junio de este año, se registró el segundo movimiento en la Administración, con la salida del director de Obras Públicas, Arturo Rocha Lona, quedando en su lugar Jonathan Muñoz Ángulo, quien fungía como director de Servicios Públicos del Municipio, y a su vez quedando en su lugar Saúl Manrique, como encargado de despacho.Rocha Lona ostentaba la titularidad de Obra Pública desde la Administración 2012-2015, a cargo de Sixto Zetina Soto, y a la llegada de Ortiz Gutiérrez se le mantuvo en el cargo que dejó tambien “por motivos personales”.El alcalde, Ricardo Ortiz Gutiérrez se mostró agradecido con el desempeño del ex director de Obra Pública, mientras que el 22 de junio, Jonathan Muñoz tomó protesta como el nuevo titular de la dependencia.Ricardo Ortiz señaló que Muñoz Angulo tenía el perfil adecuado y una trayectoria de trabajo eficiente para desempeñar su nuevo cargo, por lo que pidió el voto de confianza de los miembros del cabildo.“Por supuesto que es un reto, pero si lo estamos proponiendo es porque detrás de si tiene un currículum y la experiencia necesaria para esto”, dijo.Luego de unas semanas, se nombró a Hugo Ortega Álvarez, ingeniero civil, como titular de Servicios Públicos Municipales, durante la sesión de cabildo número 58, con 11 votos a favor y tres en contra de los regidores priístas.Ortega Álvarez fue ratificado por miembros del Ayuntamiento entre cuestionamientos sobre un proyecto ejecutivo que hizo como contratista del Municipio previo a su ingreso a la Administración Pública.El 22 de septiembre, Alfredo López Padilla, director de Ordenamiento Territorial renunció a su cargo, el anuncio se hizo público por parte del Alcalde durante la rehabilitación del parque vecinal en la colonia Campestre de las Flores, donde dio a conocer que sería Catalina Razo, la encargada de despacho, misma que fue nombrada directora de esta dependencia el 20 de diciembre.La salida de López Padilla se debió a motivos personales, según lo explicado por el Presidente Municipal.Federico Vargas Somoza, fungió como director del Instituto Municipal de Cultura Arte y Recreación (IMCAR), durante 1 año y 10 meses, continuando el cargo desde la Administración 2012-2015, pero presentó su renuncia el 4 de agosto.El ahora ex director asumió este cargo en 2014, cuando Atala Solorio Abreu renunció a la dirección del IMCAR, quien regresó nuevamente al IMCAR como sucesora de Vargas Somoza.Solorio Abreu, en abril del 2014 fue amonestada después de no solventar 13 observaciones por las finanzas de la Feria de las Fresas 2013, realizadas por la Contraloría, pero esto quedó solo en una llamada de atención y el 17 de agosto durante su toma de protesta se dió a conocer que saldó sus cuentas por pagos de la edición de la Feria.El último cambio que se registró durante 2017 fue el del director de Planeación e Inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Gerardo Moreno, quedando en su lugar como encargado de despacho, Pedro Cortés, quien fungía como director del Cecom (Centro de Comunicaciones) de Irapuato.Samuel Ugalde informó que este cambió se debió a que con los nuevos proyectos de Seguridad a nivel estatal buscan un perfil más operativo, que pueda trabajar en programas de inteligencia para atender la problemática de inseguridad.