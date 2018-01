Sigue petición de seguridad

Publicidad

Ante los ataques y la inseguridad, un administrador del servicio de transporte Uber dijo que el video realizado en el Municipio de Celaya por operadores de la plataforma, es para pedir seguridad y respeto al trabajo que realizan día con día.“Este video fue elaborado en la ciudad de Celaya y no es nada que no sepa toda la ciudadanía, estamos completamente escasos en seguridad, sin embargo el señor Gobernador está más preocupado por sus interesas personales, después de que se mandó este mensaje, me imagino que el señor está súper enojado porque lo están exhibiendo ”, aseguró.Además de la inseguridad, opinó que el Gobernador de estado Miguel Márquez Márquez está velando por sus concesiones de taxi.“Que no entre completamente Uber manteniéndolo ilegal para que no le afecte a sus concesiones, es un secreto a voces que el tiene alrededor de 200 concesiones de taxis en la ciudad de León y que le afecta directamente nuestro servicio, por eso se aferra al monopolio”, dijo.Ayer un conductor de Irapuato fue asaltado en la colonia Ucopi tras recoger a una persona en Rinconada de los Fresnos.“Antes de entrar a la Ucopi el pasajero comenzó a mandar mensajes, volteando al teléfono, entraron y lo llevó a una calle al fondo porque según iba a recoger un carro y en la esquina de la última calle le pidió se detuviera, bajó el vidrio y llegaron los tipos a golpearlo, gracias a Dios no pasó a mayores, se fue a levantar la denuncia ante el Ministerio Público”, señaló otro operador de la plataforma.Los trabajadores del servicio continúan pidiendo se mejore la seguridad y que se respete su trabajo.