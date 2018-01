Terminarán obras ‘polémicas’

Publicidad

La obra del Parque Irekua y del Teatro de la Ciudad, que causaron polémica durante la Administración pasada, a cargo de Sixto Zetina Soto, y en los primeros dos años del actual Gobierno, terminarán sus procesos en este año.Así lo señaló el director de Obra Pública, Jonathan Muñoz Ángulo, quien informó que para el presente año se etiquetó un recurso de un millón de pesos para poder dar mantenimiento al Parque Irekua y resolver la problemática de filtraciones entre el recinto y el estacionamiento subterráneo.Además, el funcionario municipal indicó que también se busca un recurso de 20 millones de pesos de la Federación para detalles del Teatro de la Ciudad, que, aseguró, ya tiene un buen funcionamiento, por lo refirió que son obras complementarias las que se realizarán.

›› Esperan 20 millones de pesos para el Teatro de la Ciudad

Con 20 millones de pesos, el Teatro de la Ciudad podrá quedar terminado en detalles como la pintura de la fachada colindante con el Convento así como mejorar la iluminación.Por ello, este recurso fue solicitado por autoridades municipales ante la Federación para el presupuesto 2018, esperando una resolución, explicó el director de Obra Pública, Jonathan Muñoz Angulo.“Volvimos a pedir dinero en el programa de la Federación porque son proyectos de cultura, todavía no tenemos una respuesta hasta donde sé oficial del recurso (...) estamos a la espera, si Gobierno del Estado o Gobierno Federal nos destina el recurso, continuaremos mejorando el Teatro”, agregó.El funcionario municipal explicó que durante 2017 se concretaron dos etapas de detalles para el funcionamiento del recinto, ubicado en el primer cuadro de la Ciudad.“Ya está el elevador y los equipos de iluminación, sonido y todo lo que se iba a poner (...) continuaremos con áreas de conclusión, el área de camerinos, de bodegas, de la fachada que da por el templo donde falta una pintadita, para eso queremos los 20 millones, y otros equipos de sonido y tramoya que llevamos, pero ya ahorita el Teatro está funcionando bien”, señaló.Muñoz Angulo agregó que se trabaja en conjunto con el Instituto Municipal de Cultura, Arte y Recreación (IMCAR) así como con el director operativo del Teatro de la Ciudad, para realizar el dictamen que justifica la petición del recurso que ocuparía el Teatro para este año.

›› Resolverán problemas de Irekua

Un millón de pesos destinarán directivos de Obras Públicas este año para dar mantenimiento a la zona donde la construcción del parque Irekua y el estacionamiento subterráneo se unen, para evitar filtraciones.Muñoz Angulo agregó que ya se aprobó este recurso por parte del Ayuntamiento, además de que se realiza la revisión del dictamen que elaboró la dirección a su cargo para identificar el problema de las filtraciones.El director de Obra Pública explicó que durante la revisión que se realizó en el parque y en el estacionamiento subterráneo se identificó el problema que causa el humedecimiento en el estacionamiento, que aclaró, no es por la cama de agua colocada en el recinto.“El edificio del parque Irekua está comprendido en dos etapas de obra, una que hizo la Administración anterior (Jorge Estrada), donde se hizo un estacionamiento subterráneo, y se dejó una plancha de concreto para unas canchas que se pusieron de futbol y después, en la Administración pasada (de Sixto Zetina), se construyó, encima de ello, una plancha de concreto con un espejo de agua”, explicó.El funcionario municipal dijo que durante la revisión se identificó en el estacionamiento subterráneo un plafón de yeso que se convirtió en una desventaja al sobreponerse ambas obras, lo que provocó el humedecimiento y las filtraciones.“Técnicamente nunca he visto un estacionamiento subterráneo que tenga un plafón de yeso, que obviamente tiene la desventaja de que con una gotita se empieza a abombar con el paso del tiempo y pasa lo que pasó, la toma de decisión de la responsabilidad no me toca determinarla, ya la Contraloría (Municipal) se involucró, ellos verían si una toma de decisión fue incorrecta”, comentó.La empresa CIFSA no recibirá sanción por esta situación, pues en el proyecto para el que se le contrató no se contempla dar el mantenimiento y atención a esta unión entre ambas obras de diferentes administraciones, acciones que deberán realizarse este año para que no siga el problema.“Si debió revisarse la condición del estacionamiento, antes de construir el parque Irekua, se hizo un dictamen estructural del estacionamiento para ver si soportaba el espejo de agua, ese dictamen si existe en el expediente, quien insistió ahí fue el supervisor externo, incluso se lo recomendó al Alcalde y decía que si lo aguantaba, no hay daños estructurales en el estacionamiento”, detalló el director de Obra Pública.Muñoz Angulo señaló que CIFSA no tiene obra con el Municipio y que se tiene ya concretada la entrega-recepción entre la contratista y Obra Pública así como entre la dependencia y la dirección de Irekua.“No puedo sancionar un proceso constructivo anterior, y no porque no quiera, sino porque en el caso de la unión de los dos espacios, las dos construcciones, del estacionamiento con el parque Irekua, no se le pidieron ciertas cosas que se debieron de hacer a la contratista, pudieras hablar de omisiones pero esas no las puedo juzgar, y con dictámenes tengo que proponer las obras complementarias”, insistió.El recurso será aplicado este año, dinero del presupuesto de Obra Pública, quedando en manos de Contraloría Municipal determinar si hay responsables de estas omisiones al no agregar en el proyecto de la construcción del Parque Irekua las acciones preventivas en la unión de ambas obras.