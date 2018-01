Tienen baja ocupación hotelera

Publicidad

Durante las vacaciones decembrinas la ocupación hotelera no alcanzó ni el 50%, salvo por los días 24 y 31 cuando se alcanzó una ocupación arriba de 60%, así lo dio a conocer el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Irapuato, Sergio Ascencio Barba.“Bajó un poquito, estuvieron bien los días de Año Nuevo y Navidad, nos ayudaron a reforzar de 65 a75% de ocupación, pero realmente el mes fue complicado, estuvimos cerrando con entre 45 a un 48% de la plaza”, dijo.Recalcó que la falta de eventos que atraigan a visitantes y la pausa al desarrollo industrial podrían estar relacionados con la baja temporada.“La realidad es que no tuvimos muchos eventos y eso nos implicó que tuviéramos menos ocupación, se nos murió la plaza prácticamente a mediados de mes”, señaló.Además, refirió que durante las pasadas vacaciones de verano también se registró una ocupación baja.“Si hubo menos ocupación, mucho tiene que ver la falta de producción, veníamos acrecentando el negocio automotriz, se estaban abriendo más empresas, ahorita en una plática que tuve hace algunas semana con el dueño de Castro del Río, David Pascual, me comentaba que mucho negocios están parados, o sea que están esperando las decisiones tanto del Tratado de Libre Comercio como las decisiones electorales, algo debe de tener que ver eso”, resaltó.Señaló que los cambios que se están realizando en materia económica afectan al sector turístico.“Si nos fijamos en la industria automotriz, llegan al principio los extranjeros y se hospedan y nos generan una buena ocupación hotelera, pero la bronca es que cuando capacitan a la mano de obra mexicana ya no tenemos más crecimiento por parte de ellos, eso también tiene mucho que ver mucha gente está a la espera de ver que va a suceder con nuestro país para poder incrementar las inversiones”, finalizó.