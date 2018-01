Seguían asesinos a víctima

Publicidad

Tras la revisión de cámaras de seguridad, se determinó que el hombre que fue asesinado en una sucursal bancaria en bulevar Lázaro Cárdenas era perseguido, y no se tiene registro de que haya sido por un robo, señaló el secretario de Seguridad, Samuel Ugalde García.“Fue un ataque directo a esta persona que circulaba en una camioneta Windstar color guinda, checando las placas estas corresponden a un Tsuru de Sinaloa, entonces no hay una concurrencia en el vehículo con las placas”, dijo.Señaló que la Procuraduría General de Justicia emitió información sobre los objetos al interior del vehículo, como radios y droga, y agregó que pudo ser perseguido tanto por un vehículo sedan como por una motocicleta.“Nos fuimos hacia esos dos esquemas, que iba persiguiéndolo una motocicleta o bien un vehículo, sobre esos dos hacemos una operatividad para detectar alguna situación o ubicarlos, fue de manera directa, parece que trae 3 o 4 impactos, esa fue la situación”, dijo.Ugalde García señaló que se realzaron operativos de búsqueda en la zona, para tratar de dar con los responsables, sin embargo no detuvieron a ninguna persona por este hecho.Por su parte, la Procuraduría General de Justicia del Estado informó que la principal línea de investigación del hecho es drogas.Identificándolo como Edgar de Jesús Alfaro Soto, de 39 años, quien trabajaba como guardia de seguridad privada.Servicios Periciales recabó en la escena casquillos percutidos de arma corta; además de tres radio-comunicadores de corta frecuencia y debajo del asiento del copiloto de la camioneta una mochila con varios envoltorios con dosis de drogas de características de la cocaína, cristal y marihuana, por lo que es una de las líneas que la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios sigue para el esclarecimiento del crimen y establecer una mecánica del hecho.