Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

De 443 robos a casa habitación denunciados de enero a noviembre, la Policía detuvo a 73 presuntos ladrones, según cifras de la Secretaría de Seguridad Pública de León.Agosto fue el mes con más reportes, 57, seguido de abril con 54 casos; en febrero se denunciaron 27.Luis Alberto Ramos, presidente del Observatorio Ciudadano de León, consideró que los leoneses no denuncian porque desconfían de la autoridad, porque lo consideran pérdida de tiempo, por miedo a que los extorsionen, por trámites largos y difíciles, por miedo al agresor, o porque consideran el delito de poca importancia o no tenían pruebas.El secretario de Seguridad, Luis Enrique Ramírez Saldaña, informó que en esos 11 meses hubo 73 personas detenidas por el delito de robo a casa habitación, aunque continúa el trabajo para disminuirlo.En la zona norte de la ciudad es donde se cometen más robos a vivienda, dijo el funcionario, debido al gran número de fraccionamientos nuevos; por ello ahora buscan estrategias de prevención junto con representantes de seguridad privada.“Ya estamos trabajando con estrategias para bajar este delito, es dinámica y no se queda parada; vamos cambiando porque los delincuentes también van cambiando, se van de zonas en zonas y hacemos trabajo diferentes, como formación de chat y rondines en las zonas”, comentó.En noviembre la colonia que resultó más afectada por los robos fue Portón del Valle, que se ubica al norte de la ciudad; sólo en el puente del 20 de noviembre seis familias fueron víctimas de la delincuencia.“Se llevaron televisiones, relojes, joyería, ropa y hasta zapatos”, contó una vecina.Guardias privados consideran que la falta de alumbrado público en la zona favorece los robos, y vecinos crearon grupos de Whatsapp para alertar sobre sospechosos.En Brisas del Pedregal colocaron mantas que dicen “Ratero, si te agarramos te linchamos”.“Eran demasiados robos, cada día que amanecía sabíamos de un robo en otra casa, para eso mejor hicimos un grupo de Whastapp y mandamos a hacer mantas contra los ladrones”, platicó una vecina de esa colonia.Agregó que los robos a casa habitación disminuyeron, pues además colocaron cámaras de seguridad en algunos puntos de la colonia.De mayo a finales de diciembre en la colonia San Isidro se habían cometido 74 robos a viviendas y asaltos a transeúntes, de acuerdo a cifras del comité de colonos; sólo en octubre hubo 21.“En las dos primeras semanas de octubre se cometieron 9 actos delictivos en la colonia, en la tercera semana se registraron seis y en la cuarta semana otros seis delitos”, sostuvieron los habitantes.La mayoría de las víctimas no denunció el robo al Ministerio Público, sobre todo por temor a represalias de los delincuentes; como medida para disminuir este delito los vecinos mandaron a hacer mantas con las fotografías de 18 presuntos ladrones, tomadas de cámaras de seguridad.También habitantes de fraccionamientos residenciales padecen inseguridad, incluso con entradas controladas; en Portón Cañada, Cumbres del Campestre, Brisas del Campo, Jardines del Campestre y Soberna han denunciado robos a las autoridades.Los ladrones presumiblemente entran en vehículos de lujo con tarjetas de acceso clonadas.Otra colonia azotada por la delincuencia es La Yesca, donde cámaras de seguridad captaron el robo de un automóvil con la presunta complicidad de policías municipales; para tratar de impedir otro acto como este vecinos cerraron la calle Monte Argus, pero cinco fueron acusados por el Municipio de ataque a las vías de comunicación.A finales de diciembre policías detuvieron a dos cubanos cuando escapaban tras presuntamente intentar robar en una casa de cambio; el Secretario de Seguridad Pública aseguró que uno de ellos, al que buscaba el FBI por delitos en Estados Unidos, podría estar involucrado en robos a vivienda, sobre todo en la colonia La Moderna.am informó que en León un joven de 20 años ha sido detenido 46 veces por delitos y faltas administrativas; recientemente fue capturado por robar un portafolio en un asalto, en el que amenazó a la víctima con un arma de fuego.