Benefician a leoneses con subsidio para vivienda

El Instituto Municipal de Vivienda (Imuvi) de León buscará este año apoyar a los dueños de terrenos que no tengan dinero para construir su vivienda a través de un crédito que puede ascender hasta 90 mil pesos, informó Amador Rodríguez Ramírez, titular de la dependencia.Además, el funcionario mencionó que la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) ofrece un subsidio de 63 mil pesos por familia a través de la asociación civil Hábitat para la Humanidad.Precisó que estos apoyos van dirigidos a aquellas personas que no pueden acceder a un crédito para adquirir su vivienda, pero que cuentan con un terreno legalizado y con escritura.Las viviendas podrían ser de alrededor de 44 metros cuadrados de construcción, con dos recámaras, cocina y baño, lo que se considera como vivienda digna.“Sabemos que hay ciudadanos que a lo mejor han podido adquirir su terreno, pero por distintas circunstancias no han podido construir su vivienda, o a lo mejor incluso cuentan con una vivienda precaria, de materiales precarios, y a través de este producto que nosotros ahora estamos impulsando, al que buscamos este 2018 apostarle, pues ellos puedan hacerse ya de una vivienda digna y completa, incluso con la opción de crecimiento a futuro por aquello de que la familia va creciendo”, explicó Rodríguez Ramírez.El director del Imuvi indicó que los apoyos que ofrecen van dirigidos a personas que son dueñas de un lote en colonias recién regularizadas y que no tienen dinero para construir vivienda.Dijo que aquellas personas que tengan un terreno, pero que ya poseen otra propiedad, quedan descalificadas para crédito del Imuvi.“No se trata de que quienes ya tienen su vivienda, pero cuentan con un terrenito que lo quieren para construir una casa y rentar, definitivamente no es para ellos, es para quienes no han podido construir su propia vivienda. No hay distinción de colonias, siempre y cuando sean colonias que estén regularizadas, que las personas ya cuenten con su escritura”, puntualizó.Respecto al crédito del Imuvi, explicó que se buscará que los pagos mensuales sean de alrededor de mil 500 pesos y que tampoco se pague en plazos muy largos, sino en 10 años, aproximadamente.