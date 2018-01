Publicidad

A minutos de cerrar el registro de coaliciones para elecciones a alcaldías y diputaciones locales, los líderes del PAN y PRD, Humberto Andrade y Baltasar Zamudio, no lograron un acuerdo con Movimiento Ciudadano.Ariel Rodríguez, dirigente de MC, se puso rebelde y cuando parecía todo amarrado se echó para atrás. Primero rechazó ir en coalición por diputaciones locales y alcaldías, y “al cuarto para las 12” amenazó con bajarse de la candidatura a la gubernatura.Tan complicada estuvo la negociación que intervino el dirigente nacional de MC, Dante Delgado, pues aseguran que Ariel pedía “las perlas de la Virgen”.Quién sabe que les pasó a los funcionarios de la Secretaría de Turismo del Estado que dirige Fernando Olivera Rocha; el pasado primero de enero, para arrancar el año con bombo y platillo anunciaron cifras preliminares del sexenio en derrama económica y llegada de turistas, pero los números nomás no cuadran.Los datos alegres que reporta la Sectur pueden justificarse de dos formas o de plano alguien está inflando las cifras o les urge un curso exprés de estadística a los muchachos de Olivera.Por ejemplo, en derrama económica reportan que la meta sexenal de este Gobierno era alcanzar los 75 mil millones de pesos y señalan que al cierre de 2017 ya sumaban los 90 mil 800 para luego asegurar que el crecimiento fue del 111.75%, cuando en realidad el aumento es del 21%.Lo mismo les ocurrió con los datos del número de visitantes. En su comunicado la Sectur afirma que en este rubro se presentó un incremento del 92%, pero la meta establecida para 2017 era de 28.6 millones de turistas y se registró la llegada de 29 millones 200 mil visitantes. Si bien se rebasó la meta, el crecimiento real fue de 2.09%.*¿DÓNDE ESTÁN?Sería bueno que antes de dar a conocer sus reportes, en la Sectur hagan una revisión exhaustiva de cada cifra, pues seguro los primeros en preguntarse dónde quedó la derrama económica y los aumentos fuera de serie que anuncian en esta dependencia estatal serán los empresarios del sector turismo.No es la primera vez que a la Sectur no le cuadran las cifras. En noviembre del año pasado, cuando concluyó el Festival Internacional del Globo, anunció que había recibido 550 mil visitantes, poco más de 100 mil de los que contabilizaron quienes participaron en la organización. Al final se acomadaron las cifras y todos quedaron satisfechos con el reporte de la Secretaría.El próximo 8 de enero reinicia la actividad edilicia, por lo que síndicos y regidores retomarán las reuniones de comisiones y si no hay cambios de última hora la primera sesión de Ayuntamiento de este año será el próximo jueves 11 de enero.Aunque siempre hay cambios en el calendario mensual, hasta hoy la primera reunión programada para el lunes 8 de enero es de la Comisión de Innovación integrada por: Ana María Carpio Mendoza, Alejandro Alaniz Rosales, Ana María Esquivel Arrona, Norma Patricia López Zúñiga, Salvador Sánchez Romero, José de Jesús Vázquez García y Federico Zermeño Padilla.Ese mismo día está contemplado que se reúna la Comisión de Turismo que preside Jesús Vázquez García, además de Beatriz Yamamoto Cázares, Ana María Carpio Mendoza, Federico Zermeño Padilla y Alejandro Alaniz Rosales.Y todo indica que será en la sesión del 11 de enero cuando el empresario Roberto Novoa Toscano asuma la primera sindicatura luego de que Carlos Medina Plascencia, quien ostenta actualmente el cargo, anunció su salida del Ayuntamiento en diciembre del año pasado para hacerse efectiva a partir del 11 de enero.Todos esperan que Novoa Toscano llegue con un perfil menos protagonista y crítico que con el que mantuvo (sobre todo en los últimos meses) Medina Plascencia, pero quien sabe, en una de esas el casi ex síndico le deja una lista de pendientes a Novoa Toscano quien tendrá que entrarle al quite.Sobre todo en el tema de seguridad, quedaron temas sueltos como saber si al final del año la Secretaría de Seguridad Pública de León pudo ejercer el 100% de los recursos del Fortaseg que tenía disponibles o se tendrán que devolver a la Federación algunos cuantos miles de pesos.El delegado del Seguro Social en Guanajuato, Sergio Santibáñez Vázquez sostuvo ayer una reunión con la empresa y equipo a cargo de la construcción y equipamiento del Hospital General Regional 58 el cual, aseguran, ya lleva un avance del 94.7%. Ya casi está listo.La construcción lleva un importante retraso pero en el IMSS aseguran que ahora sí estará listo este año, aunque aún no hay fecha exacta de inauguración. Este nuevo hospital tendrá 48 especialidades y capacidad para otorgar hasta 482 mil 128 consultas al año.El pasado 20 de diciembre la delegación del IMSS informó que estaba en el proceso de recepción de los más de nueve mil bienes que formarán parte del equipamiento de este hospital con el cual se prevé atender la demanda de los derechohabientes en Guanajuato.La diputada federal Alejandra Gutiérrez anda en plena campaña, pero no por la Alcaldía de León sino para apoyar a habientes de diferentes colonias contra las bajas temperaturas que se han presentado en esta temporada invenal.La legisladora, a quien aún no se descarta como una posible aspirante a la candidatura del PAN a la Alcaldía leonesa, recorrió ayer colonias como San Juan de Dios, San Nicolás, Jesús de Nazareth, Las Américas, Ibarrilla, Unidad Obrera y Los Limones, así como el Hospital Pedriático Infantil, para dar cobijas.