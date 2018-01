En ‘confidencial reunión’ busca PAN su mejor candidato

Publicidad



“Fue una reunión bien llevada, con mucha claridad y simplemente tratando de que podamos construir los mejores escenarios de un proceso que ya inició y ya está aquí.

“Eso estará definido en la convocatoria, espero que salga de mañana a pasado, entonces estaremos esperando la definición del contenido de los métodos. Fue una reunión muy rica de suma de visiones de plantear qué hay para delante en Guanajuato”, informó Andrade durante una pausa de la reunión, la tercera reunión entre los aspirantes y la dirigencia estatal (las dos anteriores fueron el 29 y 30 de diciembre).



“Es un liderazgo que siempre ha sido mencionado, él siempre ha dicho que estará dispuesto a colaborar en lo que el partido diga. Entonces en ese sentido, yo creo que fue un acierto invitarlo, es un acierto también haber platicado con él previamente, no es la primera vez, insisto”, detalló el dirigente.



"La verdad es que yo respondí en su momento las propuestas del senador, hay algunas cosas que se han sometido a revisión", informó y dijo que tomarán en cuenta las del diputado Miguel Ángel Salim Alle sobre la realización de debates.

para pelear por laen las próximas elecciones.Tras una reunión este jueves, en el Comité Directivo Estatal, entre los aspirantes con el Secretario General del CEN del PAN,, se reveló de forma extraoficial que, aunque esto no fue comentado por ninguno de los asistentes, pues, hasta no negociar totalmente las candidaturas.Por alrededor de cuatro horas en reunión privada, el senador, el ex diputado federal, el ex secretario de Desarrollo Social y Humano,; y hasta el síndico con licencia,, debatieron con el dirigente estatalsobre la metodología de la designación que habrá en la convocatoria.fue invitado para conocer su opinión respecto al futuro electoral del blanquiazul.Andrade mencionó que la visita del Secretario General es parte de una gira por varios estados, y en la reunión. La reunión se convirtió en comida, a la que Carlos Medina Plascencia ya no se quedó, a su salida se limitó a mencionar que habría información oficial.Carlos Medina Plascencia.Cabe destacar que al término de la reunión y luego de que, ninguno de los asistentes lo hizo, por el contrario:sobre el método para llevar a cabo la designación