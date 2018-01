Borge lavó ¡$900 millones!, acusa la PGR

Publicidad

ayer de Panamá e inmediatamente llevado a un juez para acusarlo de lavado de dinero por la venta ilegal de terrenos.La Procuraduría General de la República sostuvo quecon precios por debajo de las valuaciones en sitios denominados “paraíso” como Tulum.Durante la audiencia inicial celebrada en el Centro de Justicia Federal de Nezahualcóyotl, el Ministerio Público afirmó que esos 22 predios formaban parte Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública de Quintana Roo (IPAE) ySe explicó que, aunque el. La, lo que fue señalado como quebranto al patrimonio de la entidadLa PGR señaló que un personaje clave en el plan de Borge fue, a quien Borge nombró como directora del IPAE. Según los antecedentes del caso, asentados en la causa penal 381/2017,para que esos predios fueran vendidos a un precio equivalente a una integrantes del círculo cercano a Borge y sus familiares.El ex Gobernador de Quintana Roo fue trasladado en una camioneta con vidrios polarizados a los juzgados federales en Nezahualcóyotl, Estado de México.La Procuraduría General de la Repúblicay posterior enajenación de los predios, y colocó a Romanillos como coautora.Se trata derematados entre 2011 y 2014 por el IPAE, en la gestión de Romanillos.En la acusación inicial la PGR aseguró que esos predios tenían un valor comercial inicial deDos terrenos en Cozumel de 116 mil 196 metros cuadrados, a un costo de, fueron adquiridos por María Rosa Yolanda Angulo Castilla, madre del ex Gobernador, quien no fue consignada en este expediente. El 24 de febrero de 2017,En la audienciaLa Fiscalía de Quintana Roo sigue de cerca el proceso federal contra el ex gobernadoren busca de que se cumplan tres órdenes de aprehensión en su contra.Luego de la extradición del ex mandatario,, un comandante de la Policía ministerial y cuatro policías de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.El personal de la institución, indicó en un comunicado, tramita oficios de colaboración con autoridades estatales y federales para cumplir las tres órdenes de aprehensión contra Borge