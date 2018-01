Comparecerá Roberto Borge ¿y ahora qué pasará?

Publicidad

¿Qué sigue una vez que Roberto Borge llegue a México?El ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, comparecerá ante un juez federal en el Estado de México luego de concretarse el proceso de extradición que enfrentó ante el gobierno de Panamá.El ex mandatario, quien fue detenido el 4 de junio pasado en el aeropuerto de Panamá, será puesto a disposición del juez de control del Centro de Justicia Penal federal del Estado de México, Enrique Beltrán Santés.Se prevé que los elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República se trasladen a Panamá para recibir al ex funcionario mexicano y posteriormente su arribo al hangar de la dependencia en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México está programado alrededor de las 13:00 horas de este jueves.Una vez realizados los trámites legales correspondientes y la revisión médica a la que deberá ser sujeto en el Aeropuerto, será trasladado al Centro de Justicia Penal federal en el Estado de México, para ser puesto a disposición del juez Beltrán quien durante la audiencia inicial le informará los derechos que le asisten como imputado, el delito por el que la PGR solicitó su aprehensión y posteriormente los fiscales encargados del caso podrán solicitar su vinculación a proceso y se prevé que requieran la imposición de la prisión preventiva justificada por riesgo de fuga.Si la defensa solicita la ampliación del término constitucional para allegarse de pruebas, es posible que el juez no resuelva la vinculación a proceso este jueves y que fije nueva fecha para la audiencia de vinculación.El delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, que le imputa la PGR, no es grave y no merece prisión preventiva de oficio.El juez federal consideró que Borge Angulo cometió "lavado" de dinero por la adquisición, a través de prestanombres, de terrenos en Quintana Roo a precios mucho más bajos de los reales.Por ello, el 31 de mayo pasado libró la orden de aprehensión con fines de extradición contra el ex mandatario, quien oficialmente permaneció prófugo cuatro días.Al momento de su detención, la PGR informó que de acuerdo con las indagatorias el ex mandatario transitó con lujos por países como Cuba, Estados Unidos, España, las Bahamas y Panamá; lugares por los que le siguió la pista hasta lograr su detención pues pretendía viajar a Francia.Luego de su detención, el ex mandatario promovió el 13 de julio un amparo contra la ejecución de cualquier orden de aprehensión emitida por un juez de Quintana Roo donde se le persigue por peculado, aprovechamiento ilícito del poder y desempeño irregular de la función pública.En el asunto el juez Quinto de Distrito en el estado le concedió una suspensión en la que pretendía que el ex mandatario pagará como garantía 3 mil 104 millones 823 mil 279.70 pesos, sin embargo, un Tribunal Colegiado no autorizó la medida y ordenó que se le cobre el máximo impuesto por ley que es de 85 millones de pesos.Hasta el momento Borge no ha pagado dicha garantía por lo que la suspensión definitiva concedida aún no causa efecto.