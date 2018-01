Aerolínea pagará 15 mdd para concluir demanda

Publicidad

en que las cuatro principales aerolíneas estadounidenses fueron acusadas de conspirar para limitar laSouthwest, pero dice que pagará la compensación para evitar seguir gastando dinero por el litigio.indicaron el jueves que continuarán resistiendo la demanda en los tribunales.no hizo comentarios por el momento.

United, American y Delta continúan el litigio.Foto: Cortesía

Grupos de consumidores presentaroncontra las aerolíneas en 2015 luego de que The Associated Press reportó que el Departamento de Justicia estaba investigando la posible colusión.Las autoridades federales exigieron a las aerolíneas entregar documentos a fin de determinar si estaban coludiéndose paradisponibles a fin de mantener los precios de los pasajes artificialmente altos. El Departamento de Justicia no ha tomado más medidas en el asunto.