Las temperaturas cayeron por(40 grados Fahrenheit) el jueves por la madrugada en algunas partes del sur de Florida, de acuerdo con la oficina local del Servicio Meteorológico Nacional.Esa temperatura es lo suficientemente fría para inmovilizar a las iguanas verdes, que son comunes en los suburbios de Miami.El columnista del diario Palm Beach Post, Frank Cerabino, publicó una fotografía en Twitter de una iguana yaciendo boca arriba junto a su piscina. La televisora WPEC mostró imágenes de una iguana en una posición similar sobre una calle en el condado Palm Beach.Las creaturas nativas de Centroamérica y Sudamérica(50 Fahrenheit), explicó Kristen Sommers, quien es la encargada de supervisar el programa de vida silvestre y de peces no nativos para la Comisión de Conservación de Peces y Vida Silvestre de Florida.“Es demasiado frío para que se puedan mover”, agregó Sommers.Las iguanas no son el único reptil afectado por la ola de frío de esta semana: las tortugas marinas también se inmovilizan cuando bajan las temperaturas.Los biólogos de la comisión de vida silvestre han sacado del agua a tortugas marinas paralizadas por el frío o cerca de las costas, pero no tienen previsto ningún rescate para las iguanas.“No asuman que están muertas”, indicó Sommers.