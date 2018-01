Temblor sacude San Francisco

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Un sismo estremeció a la zona metropolitana de San Francisco el jueves por la madrugada, pero no causó daños notables, informaron las autoridades.El temblor de magnitud 4,4 ocurrió a las 2:39 a.m. a unos 3 kilómetros (2 millas) de Berkeley, al otro lado de la bahía de San Francisco, dijo el Servicio Geológico de Estados Unidos. Tuvo su epicentro a una profundidad de 13 kilómetros (8 millas).Mensajes en redes sociales reportaron que muchos habitantes se despertaron por el remezón, pero no hubo reportes inmediatos de daños ni víctimas.La agencia metropolitana de transporte dijo que examinó los rieles y que todos estaban bien. Hubo inicialmente unas demoras en los trenes, pero para las 5:30 a.m. todo corría con normalidad, agregó.Jack Boatwright, un geofísico en el Centro de Estudios Sísmicos en Menlo Park, dijo que el sismo "parecía más bien débil, con la mitad de la intensidad de lo que es común aquí".Le dijo al Chronicle que para las 4:15 a.m. no había habido remezones, lo que calificó de "una buena señal, pues disminuyen las probabilidades de que sea seguido por un terremoto mayor".