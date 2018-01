Aumenta gas LP hasta 38%

Publicidad

El precio del gas LP en México aumentó hasta 38% en venta de primera mano de enero al 24 de diciembre de 2017, según los datos más recientes publicados por la Comisión Reguladora de Energía (CRE).En cada uno de sus puntos de entrega, Pemex Transformación Industrial vende el gas LP a un precio distinto, el cual cambia a lo largo del mes, considerando factores como el costo de transporte y el suministro.Una parte importante del gas LP que vende Pemex es importado, ante la caída que ha registrado la producción nacional y su precio en el País está ligado al movimiento de los energéticos a nivel internacional.La mayor variación en el precio al mayoreo, que es el que Pemex da a los distribuidores, se registró en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde pasó de 9.9 a 13.67 pesos por kilogramo de enero de 2017 al periodo del 18 al 24 de diciembre, 38% de incremento.En Burgos, Tamaulipas, el precio pasó de 10.21 a 13.72 pesos por kilo, un alza de 34%.También en Nejo, Tamaulipas, registró el mismo 34% de incremento al pasar de 10.29 a 13.80 pesos por kilogramo en ese periodo.En Topolobampo, Sinaloa, es donde Pemex ofrece el precio de venta de primera mano más alto del País, de 16.71 pesos por kilo hasta el 24 de diciembre del año pasado.Estos incrementos se relacionan con el alza promedio de 58% que sufrió el Mont Belvieu, la referencia internacional para fijar la tarifa, durante 2017, comparados con el año anterior.La CRE sostuvo que el aumento del mercado internacional no se reflejó en su totalidad en el mercado doméstico.En promedio el precio por kilo de gas LP al consumidor final, utilizado para cilindros, aumentó 19% de enero a noviembre del año pasado, al pasar de un promedio de 15.34 pesos por kilo en enero a 18.21 pesos en noviembre.En Puebla, el Gas LP tuvo el primer incremento del año luego de que cada kilo aumentara 75 centavos.Repartidores explicaron que aunado ese aumento, el precio también varía de acuerdo con las gaseras.Un repartidor, quien prefirió omitir su nombre, detalló que en diciembre el kilo costaba 9.83 pesos y a inicio de año subió a 10.53 centavos.Recalcó que en diciembre el precio era irregular y llegó a costar hasta 10.01 pesos.“Desde que se liberó el gas, las empresas manejamos diferentes precios, en el mes de diciembre varió varias veces el precio, tan sólo a finales estaba a 9.83 y amanecimos con el día con 10.53 centavos, subió muchísimo.Los repartidores estimaron que el precio que se maneja actualmente podría variar dependiendo del precio que Pemex les ofrezca a las empresas repartidoras.“A lo mejor puede subir o puede bajar, no tenemos un control y como puede ser mañana puede ser pasado, puede variar.Afirmó que la gente no está adquiriendo más que el gas básico, debido a que el incremento no le permite llenar sus tanques completos o comprar más de un tanque.“Estamos hablando de que un tanque se llenaba con 1 mil 400 ahora son 2 mil pesos, son 600 arriba, ya la gente no carga igual.