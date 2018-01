Aumenta precio de la gasolina en San Francisco del Rincón

El precio del litro de gasolina en San Francisco del Rincón aumentó 15 centavos; fueron pocos los conductores los que se percataron del incremento.

Con una diferencia de 15 centavos la gasolina Magna que se encontraba hasta apenas el sábado pasado en 16.48 pesos, ayer alcanzó un precio de 16.63 pesos por litro, mientras que la gasolina Premium alcanzó un precio de 18.28 pesos por litro.Aumento del cual muchos afirman no se percataron, así lo señalaron algunos de los usuarios de esta localidad.“Yo nunca compro por litros, siempre pido cierta cantidad y no pido recibo, por eso no me di cuenta”, dijo Roberto.Cabe señalar que hasta el momento no se ha presentado ningún tipo de manifestación por parte de los conductores por este incremento.Aunque en algunasse encontraron bombas fuera de, no se presentó desbasto del combustible.“Yo creo que no se sintió tanto, son centavos, aunque de seguir subiendo centavitos va a llegar a los pesos y ahí sí vamos a protestar”, comentó Luis.