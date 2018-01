Varios oficios le ayudan en su economía familiar

El programa “Mi Casa Diferente, Mi hogar Con Valores” sirve a la economía familiar, el señor Gabriel, a sus 60 años de edad, es muestra de ello.

Tras la certificación de más de 678 guanajuatenses enocupacionales en electricidad, fontanería y plomería, don Gabriel nos da a conocer la experiencia que ha adquirido y la manera en que lo ha llevado a la práctica.Con 60 años de edad, el hombre originario de laLos Tomates, de San Francisco del Rincón, aprendió varioscomo parte del programa mencionado.“Nos apuntamos dentro del programa y nos dijeron de la capacitación en diferentes temas, pero a mí me interesó aprender electricidad; no estuvo difícil porque yo ya sabía algo, pero lo que se me complicó en su momento fue la instalación, sobre todo por los voltajes, pero los maestros que tuvimos nos enseñaron mucho mejor”, expresó.Gabriel García Ramírez, mejor conocido como don Gabriel, es parte de los 678 certificados durante el 2017.A través de la autoconstrucción que se aplica también en el programa, se brindaron conocimientos acerca del mantenimiento y servicio de instalaciones eléctricas seguras.Así como sobre el manejo de herramientas, equipo de diagnóstico, y técnicas de montaje, cableado y control de circuitos.Un ahorro para la familia.Con lo aprendido, don Gabriel llevó a la práctica los conocimientos y en su propia casa hizo uso de lo que aprendió sobre electricidad, lo que dijo que ha representado un ahorro a su economía.“Ahora sí, con el aprendizaje que logramos, no tendremos que gastar en instalar la electricidad y fontanería en nuestra casa, esto es muy bueno, porque ahora tenemos nuevos conocimientos para poder hacerlo”, agregó.Don Gabriel dijo que esta capacitación no solo les genera un ahorro, sino que incluso es una fuente de ingreso, ya que además de resolver él mismo lo que ocurra en su casa, puede ofrecer sus servicios.