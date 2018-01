Encuentran cadáver en la Presa del Barrial

El cuerpo de un hombre en avanzado estado de descomposición fue rescatado de las aguas de la Presa del Barrial del municipio de Purísma del Rincón.

Según se informó, desde hace algunos días se había generado el reporte al Sistema de Emergencias, sin embargo cada vez que los oficiales acudían a la zona, no se localizaba al denunciante o no se lograba encontrar a la víctima de la que se hacía mención, por lo que se llegó a pensar que se trataba de una falsaEste miércoles cerca de las 12:00 horas nuevamente se recibió una llamada al Sistema de Emergencias 911, en donde reportaban el hallazgo del cuerpo de un hombre en la orilla de laElementos de rescate acudieron de nueva cuenta a la presa pero no se localizó a nadie. Y minutos antes de las 2:00 de la tarde, tras otro reporte, finalmente se localizó al denunciante quien les hizo un recorrido por la zona para ayudarlos a dar con el cadáver.Al lugar acudió en primer instancia Seguridad Publica de Purísima, con el fin de resguardar el lugar y evitar posibles alteraciones de en la zona.El hallazgo fue a las orillas de la Presa del Barrial, entre la colonia Francisco Villa y un plantel escolar, en un tramo de difícil accesoen vehículo.Posteriormente arribaron elementos de Protección Civil quienes se percataron de que el hombre ya estaba en estado de descomposición, por lo que se concluyó que el hombre tenía varios días de haber fallecido.El rescate del cuerpo tuvo como obstáculo la gran cantidad de lirio que había en el embalse y que además retrasó su localización.Al final los cuerpos de emergencia se encargaron de sacar el cuerpo, y agentes del Ministerio Público y peritos se coordinaron para realizar las investigaciones correspondientes, hasta la llegada del Servicio Médico Forense (Semefo) para el levantamiento y traslado del cadáver.