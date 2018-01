Dejan olvidados los gimnasios

Publicidad

Olvidados y descuidados es como han quedado varios de los gimnasios al aire libre, los cuales fueron colocados durante la pasada y actual administración, algunos instalados en zonas de riesgo por lo poco transitado del lugar.Un ejemplo de estos es el que se encuentra en el cruce de la calle Sitio de Querétaro y San Florencio, detrás de la colonia Arboledas del Pedregal, el cual a decir de vecinos del lugar sólo estuvo abierto un par de días luego de su inauguración.“Yo solo vi gente ahí la primera semana, después de eso siempre ha estado cerrado, con cadena y candado”, comentó la señora María Elena, vecina de la zona.

El gimnasio de Arboledas del Pedregal ha estado cerrado más de un año. /Fotos: Jesús Valencia

Sin embargo uno de los factores que también influyó para que este gimnasio quedara ‘abandonado’ es la ubicación, ya que las calles antes mencionadas son poco transitadas, aumentando el riesgo de algún asalto.“La verdad yo les dije a mis hijos que no vinieran aquí porque pasan mucho vándalos, a mi hace como un mes me asaltaron aquí, pero ¿Qué hago?, tengo que pasar por aquí cuando salgo de trabajar para ir a mi casa”.A diferencia de otros gimnasios, este es uno de los pocos que aún no han sido saqueados por los delincuentes, permaneciendo bajo llave durante más de una año.Motivo por el que los habitantes del lugar piden a quien corresponda de mantenimiento y mejoren estos espacios, brindando la seguridad que la gente necesita y puedan acudir con tranquilidad, sin que su integridad se vea amenazada.