Tras recibir llamadas de presunta extorsión, usuarios emitieron recomendaciones para no ser víctimas de extorsión como la instalación de aplicaciones móviles.Una de las aplicaciones móviles más utilizadas por los usuarios de redes sociales para detectar presuntas llamadas de extorsión es la app ‘Truecaller’.Esta aplicación móvil, disponible para los usuarios de Android y iOS, se define como un identificador de llamadas desconocidas y que además sirve para bloquear SMS desconocidos.“Truecaller, que cuenta con un listado de no deseados basado en la comunidad respaldado por 250 millones de usuarios, es la única app que necesitas para que tus comunicaciones sean seguras y eficientes”, se define la app en las tiendas de aplicaciones.Luego de que cientos de celayenses recibieran llamadas de presunta extorsión principalmente del número 81 4624 5201 el miércoles, varios usuarios compartieron técnicas para desviar estas llamadas.Una de las utilizadas fue corroborar, por medio de capturas de pantalla, que la aplicación ‘Truecaller’ había detectado al menos 250 reportes de ese mismo número.Otra recomendación fue bloquear este tipo de números en su teléfono celular para no volver a recibir llamadas, ya que algunos usuarios reportaron que en más de una ocasión recibieron las extrañas llamadas.Hasta ayer, más de mil usuarios en redes sociales, habían compartido en publicaciones de la página de AM o en grupos de redes sociales, haber recibido llamadas del teléfono antes mencionado y de teléfonos como el 777 474 0090 o 492 203 1573.Por su parte la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) alertó ayer en sus redes sociales de una nueva forma de extorsión telefónica.El usuario recibe una llamada donde le comentan que ganó un premio, pero en realidad le quieren robar los datos de su tarjeta de crédito.La dependencia federal detectó que el número 55 2285 3999 había estado realizando este tipo de prácticas fraudulentas.Desde diciembre pasado, la delegación de la Condusef en Guanajuato había alertado a las personas sobre el incremento de este tipo de fraudes en esta temporada.