En pésimas condiciones es como se encuentran varias unidades de transporte público de Celaya. Los usuarios señalan que los ‘proyectos’ para mejorar el servicio no han servido de nada, ya que hay camiones que ni asientos tienen, además de que no todos los choferes están bien capacitados, ya que éstos circulan a exceso de velocidad en zonas de alta población.Tal es el caso de una unidad de la ruta Laureles, a la cual le hace falta mantenimiento, ya que algunos de sus asientos están completamente destrozados.“Los nuevos asientos reclinables de la ruta Laureles” es como los celayenses han bautizado esta situación.“Pues yo uso la combi todos los días, pero si hay rutas que no me gustan, por ejemplo ‘Pinos’ y ‘Latino 2’ siempre pareciera que juegan carreritas” comentó la señora Luz.