Consejos para vender tu casa rápido

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Si entre los propósitos de Año Nuevo está vender una casa o departamento, poner una manta fuera de la propiedad ya no es suficiente. Con más de 70 millones de internautas, anunciar una propiedad vía online es una de las mejores formas de vender casa o departamento.El portal inmobiliario Lamudi.com.mx hace estas cinco recomendaciones para acelerar la venta del inmueble:No hay tiempo como el presente: En el mercado inmobiliario se tiene la percepción de que durante la primavera es cuando más transacciones de compra de vivienda se realizan, sin embargo, es en esa época del año cuando mayor oferta sale al mercado, hay más competencia y, por tanto, el cierre de una venta puede tardar más.Por el contrario, los primeros meses del año son los meses ideales para vender una casa pues la oferta se reduce permitiendo que la existente se mueva mucho más rápido.Todo en regla: Antes de sacar una propiedad al mercado, lo mejor es tener todo en regla pues no tenerlo puede retrasar o incluso hacer fracasar una transacción. Contar con los pagos de agua y predial al día es indispensable, lo mismo que tener la vivienda registrada pues es posible que los potenciales compradores consulten el Registro Único de Vivienda (RUV) para conocer un poco más de la casa o departamento que les interesa comprar.Lamudi le recomendó a los compradores revisar la situación legal del inmueble y así evitar malas experiencias. En la página el RUV se pueden obtener los pormenores de la propiedad como los planos y características detalladas de la propiedad, lo que garantiza la honestidad y transparencia de los dueños.Si no estás en internet, no existes: Hace algunos años Bill Gates afirmó que si una empresa no estaba en internet básicamente no existía y al iniciar 2018 esto es una realidad definitiva por lo que, colocar una manta afuera de la propiedad puede atraer algunos potenciales compradores, pero si uno quiere vender su casa de manera rápida lo mejor es anunciarse en algún portal inmobiliario especializado, pues estos sitios atraen un segmento particular del mercado que ya tiene en mente comprar una propiedad.Orden y limpieza: El inmueble debe ser un templo del orden y la limpieza para recibir a cada posible comprador, cada rincón de la propiedad debe estar impecable, poniendo especial atención a la cocina, baño y clósets pues son lugares que las visitas revisaran de manera minuciosa. Antes de que inicien las visitas se recomienda despersonalizar la casa, es decir, quitar fotografías, adornos muy personales.Se recomienda crear ambientes neutrales, limpios, con pocos adornos, reparar pequeños desperfectos en paredes y tuberías, crear ambientes que inviten a los potenciales compradores a imaginar cada espacio como suyo.Actúa como un profesional. El consejo es que se contrate a un profesional inmobiliario, pero también el propietario puede pensar y actuar como un profesional leyendo acerca de mercado inmobiliario de su ciudad, investigando los precios de las propiedades similares a las suyas y ser realista a la hora de colocar el precio de salida.