Cruz Azul al rescate del talento 'perdido'

"Hicimos un balance y creemos que es muy favorable para el club y él [Gullit]", dijo el "Yayo".

Cruz Azul asume la complicada misión de recuperar el nivel que alguna vez demostró. La Máquina espera que el Gullit —de aquel León bicampeón— mejore su futbol, bajo la dirección técnica deFue el mismo timonel portugués quien lo llevó a los, pero nunca encontró la forma de exprimirle ese talento que alguna vez demostró en los Panzas Verdes y la Selección Mexicana.para cerrar su fichaje con los de la Noria. Ayer jueves, Eduardo de la Torre, director deportivo de Cruz Azul, confirmó las negociaciones para adquirir los servicios del volante.No es la primera vez quese tienta el corazón por jugadores mexicanos sin rumbo en el extranjero. El conjunto capitalino repatrió a, pero sin éxito.El ex máximo anotador del Tricolor regresó al país después de 17 partidos y 11 goles en Arabia Saudita, más su paso por Cruz Azul está prácticamente olvidado, ya que nada únicamente anotó siete dianas en dos torneos. Salió por la puerta de atrás.. En Londres no tuvo ni tantita suerte para sobresalir y se mudó a Zaragoza, con Javier Aguirre como DT. Otro buen intento en su camino por Europa, pero no le quedó de otra de regresar a México, donde Cruz Azul lo arropó.Omar Bravo estuvo en el Deportivo la Coruña, de España, unos meses y regresó a Tigres; tampoco encontró espacio con los felinos.Francisco Fonseca es otro ejemplo que llegó con los regios después de no jugar lo esperado en Europa, con el Benfica.