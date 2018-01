Publicidad

Miguel Herrera, técnico del América, avisó que el atacante francés, Jérémy Ménez, tendrá que dar resultados de inmediato.La paciencia azulcrema será nula para el futbolista europeo, debido a que "no puede tener cinco o seis meses de gracia, porque yo no los tengo, ni los tiene el club".Ménez tiene casi un año sin marcar, a lo que el entrenador azulcrema calificó como "un chisme", aunque aclaró que "en Turquía no le pagaban, por eso quiso salir y va a venir a aportar"."El Piojo" rechazó que el América haya copiado a Tigres con contrataciones de elementos europeos: "este equipo empezó a traer gente de fuera y todos hicieron lo mismo".Se prevé que Ménez llegue a México el lunes y esté listo para la jornada dos del Clausura 2018.