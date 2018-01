Pactan tregua olímpica

El olimpismo internacional inició el año con una buena noticia: la tregua que acordaron los gobiernos de Estados Unidos y Corea del Sur durante los Juegos Invernales, que se llevarán a cabo en PyeongChang.

“Que bueno que al fin se concretó el acuerdo, porque así la competencia se desarrollará con tranquilidad".Además, aquellos países que dudaban de participar por el tema de la inseguridad sí asistirán y eso contribuye con la estabilidad en el deporte mundial”, comentó el titular del Comité Olímpico Mexicano, Carlos Padilla.Ayer, el presidente surcoreano, Moon Jae-in, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, anunciaron que no harán maniobras militares conjuntas durante la justa invernal.“Quienes estamos inmersos en la organización de los Juegos estuvimos siempre pendientes del desarrollo de las pláticas".Parte fundamental fueron las gestiones que realizó el titular del COI, Thomas Bach ante la ONU”, añadió el dirigente.que Estados Unidos enviará una “Delegación de alto nivel” a la cita, porque está “comprometido con unos Juegos Olímpicos de Invierno seguros y exitosos".“Lo que sucedió es la muestra de que el deporte puede ser un gran factor de cambio y fomentar la paz”, finalizó Padilla., mientras que el izamiento de la bandera será el 7 de febrero en PyeongChang.Daniel Aceves, titular de Medallistas Olímpicos Mexicanos también celebró la tregua.“Es un gusto que no sucediera lo mismo que pasó en la primera y segunda guerras mundiales, cuando tuvieron que ser suspendidos los Juegos Olímpicos"."Una vez más imperó la paz”, comentó.Los Juegos que inician el próximo 8 de febrero, añadió, ahora podrán enfocarse en las competencias.“Los atletas ahora estarán mucho más tranquilos en los escenarios deportivos y podrán concentrarse en lo que les compete; representar a su país"."El estar pensando en un posible conflicto bélico podría afectar su desempeño”.El doctor en alta dirección deportiva explicó que en muchas ocasiones el deporte puede ser un factor de conciliación.“Por qué no pensar que la celebración de eventos de la magnitud de unos Olímpicos puede servir para el arreglo de pactos diplomáticos y políticos”, comentó.