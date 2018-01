Van Dijk debuta y da la victoria al Liverpool

Publicidad

En una edición más del derby dese impuso 2-1 alcon una gran actuación del recientemente llegado a los “reds”, el central holandésquien marcóCon este resultado, elsigue su avance en lamientras que el Everton tendrá que pensar solamente en salir de laLos goles para el equipo rojo fueron obra dedesde los 11 pasos a los 35 minutos y dea los 84, para los “toffies” descontó el islandésa los 67.El debut del defensor holandés Virgil van Dijk, quien fue fichado el 31 de diciembre por los, no pudo ser mejor, en su primer partido de alto voltaje no se escondió y marcó el gol de la victoria en su primer derby como jugador del Liverpool.El primer tiempo estuvo marcado por la dureza de las entradas por parte de la defensiva del Everton, queque el silbante no dudo en marcar para que a la postre James Milner cobró y marcó el 1-0 para el equipo local.Justo antes de terminar el primer tiempo un cluego de que el defensor del Everton Mason Holgate propinó un empujón sin balón, que hizo dar hasta la grada al delantero brasileño del Liverpool, Roberto Firmino.Para el segundo tiempo, lospresentaron nuevos y mejorados bríos, tanto así que lograron igualar las acciones con un disparo del islandés Gylfi Sigurdsson a los 67 minutos del complemento, para tensar más la trama del encuentro.Peroa los 84 minutos cuando se empezaba a ver la orilla del partido, el defensor se presentó con el público de Anfield Road con un soberbio cabezazo para poner el 2-1 y seguir su avance en la Copa FA a costa del acérrimo rival de la ciudad.