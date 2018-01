Equipo de NBA G League juega con playera de Bob Esponja

En la liga menor de la NBA, la G League, se dio un suceso algo peculiar en el uniforme de los Delaware 87ers.



En el partido entre los Delaware 87ers y los Erie BayHawks, perteneciente a la G League de la NBA, el conjunto local salió a la duela con un uniforme que hacía noción a la caricatura popular Bob Esponja.



Con pantaloncillo café y emulando una camisa blanca con corbata, además de una playera amarilla con algunos orificios simulando los agujeros de una esponja, los 87ers disputaron su partido.



Con el uniforme digno de enmarcar entre los más raros de la historia, vino una derrota para los Delaware de 112-111 frente a su similar de Erie BayHawks.

.@IndianaMBB alum @JBlackmon2 is finding his rhythm down the stretch in Delaware! @Sevens 109/ @ErieBayHawks 109 with under a minute to go!